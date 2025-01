Auf Streife Person mit offenen Haftbefehl festgestellt

St. Katharinen (ots) - Am späten Dienstagnachmittag fiel den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Linz im Rahmen der Streife in St. Katharinen ein Fußgänger im mittleren Erwachsenenalter auf.

Den Polizeibeamten war bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl ausgestellt war.

Die Polizeibeamten erklärten ihm daraufhin die vorläufige Festnahme und führten ihn anschließend der Justizvollzugsanstalt in Koblenz zu.



