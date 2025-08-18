Auf der Flucht in den Bach gefallen

Gegen 21:40 Uhr erkannte ein 17-jähriger Rollerfahrer die Kontrollstelle, und flüchtete nach einem Wendemanöver von der Örtlichkeit, wobei er seinen Sozius absteigen lies. Nachdem im Rahmen der Nacheile und Fahndung zunächst der Roller und der ebenfalls 17-jährige Sozius festgestellt werden konnten, konnte im weiteren Verlauf auch der Fahrer des Rollers - durchnässt - angetroffen werden. Dieser war auf seiner fußläufigen Flucht offenbar in einen Bach gefallen. Es wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das Fahrzeug verfügte. Dieses wurde zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.



