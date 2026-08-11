Pleckhausen
Arbeitsunfall mit Schwerverletztem
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstagabend, den 11.08.2026, kam es zu einem Arbeitsunfall in Pleckhausen, bei welchem ein 22-jähriger schwer verletzt wurde.

Er beabsichtigte die Bremsen seines Fahrzeugs zu wechseln, wobei er dieses mutmaßlich unzureichend sicherte. Das Fahrzeug stürzte während der Arbeiten ab und klemmte ihn darunter ein.
Der Verletzte aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde durch die Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus verbracht.
Im Einsatz waren neben der Polizei Straßenhaus auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber.

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Ellinger Straße 1
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Telefon: 02631-878-0


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