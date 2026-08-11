Arbeitsunfall mit Schwerverletztem

Er beabsichtigte die Bremsen seines Fahrzeugs zu wechseln, wobei er dieses mutmaßlich unzureichend sicherte. Das Fahrzeug stürzte während der Arbeiten ab und klemmte ihn darunter ein.

Der Verletzte aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde durch die Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren neben der Polizei Straßenhaus auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber.



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