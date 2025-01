Anruf falscher Polizeibeamte, Legende Einbruch, Schaden ca. 700 Euro

Diese gaben vor, dass in ihrer Nachbarschaft ein Einbruch stattgefunden hätte. Man habe bei den Tätern eine Liste mit Anschriften gefunden und befürchte, dass bei den aufgeführten Anwohnern als nächstes eingebrochen werde. Daher solle sie alle ihre Wertsachen in eine Plastiktüte stecken und vor ihrem Haus im Hof vor das Auto legen. Man werde alles abholen und für sie sichern.



Die GS packte zwei Debitkarten der Volksbank, etwas Bargeld, ein paar Goldmünzen, Sammlungen von Euro-Münzen und Goldschmuck (2-3 Goldketten, 2 Armbändern und 1 Armreif) wie von den Tätern gefordert in eine Plastiktüte, die sie gegen 12.15 Uhr an die Vorderreifen ihres Autos legte. Kurz darauf war die Tüte weg.



Die Tat geschah in der Straße Hellenfeld in Brachbach.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



