Anhängerdiebstahl endet beim Abladen von Bauschutt

Kurz darauf meldete sich der Besitzer des Anhängers, welcher den Diebstahl des Fahrzeugs aus dem Bereich der Alois-Stettner-Straße anzeigte.



Demnach dürfte eine bislang unbekannte Täterschaft den bereits mit Bauschutt des Besitzers beladenen Anhänger im Zeitraum von Donnerstag, 26.02.2026, 18 Uhr, bis zum darauffolgenden Morgen entwendet haben. Beim augenscheinlichen Versuch sich der Ladung im Waldgebiet zu entledigen, havarierte das Fahrzeug, sodass dieses dort zurückgelassen wurde. Jedoch entwendete die Täterschaft das amtliche Kennzeichen AK-TB456 sowie eine Hochplane von dem Anhänger.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu diesem Sachverhalt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell