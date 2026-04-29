Angehöriger erscheint ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Kennzeichen an Unfallstelle

Gegen 17:20 Uhr erschein ein 25-jähriger Angehöriger der Unfallverursacherin mit einem Motorrad an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte mussten dabei feststellen, dass das an dem Motorrad angebrachte Kennzeichenschild gefälscht war. Außerdem verfügte der 25-jährige nicht über die für die Yamaha erforderliche Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet.
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Gegen 17:20 Uhr erschein ein 25-jähriger Angehöriger der Unfallverursacherin mit einem Motorrad an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte mussten dabei feststellen, dass das an dem Motorrad angebrachte Kennzeichenschild gefälscht war. Außerdem verfügte der 25-jährige nicht über die für die Yamaha erforderliche Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet.