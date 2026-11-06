Bislang unbekannte Täter entwendeten ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Cube, Modell Cube Attention 26. Das Fahrrad ist durch seine auffällige neongelbe Lackierung besonders gut zu erkennen. (Siehe beigefügtes Bild)
Die Polizei Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads beziehungsweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02681-9460 zu melden.
Die Polizei bedankt sich für jede sachdienliche Information.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 – 9460
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Altenkirchen (Westerwald) – Fahrraddiebstahl in Altenkirchen – Polizei bittet um Hinweise