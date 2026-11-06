Altenkirchen
Altenkirchen (Westerwald) – Fahrraddiebstahl in Altenkirchen – Polizei bittet um Hinweise
Vergleichsbild/ entwendetes Fahrrad
Vergleichsbild/ entwendetes Fahrrad
Polizeidirektion Neuwied/Rhein

In der Nacht vom 04.11.2026 auf den 05.11.2026 kam es in der Straße "Auf dem Rähmchen" in Altenkirchen zu einem Fahrraddiebstahl.



Bislang unbekannte Täter entwendeten ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Cube, Modell Cube Attention 26. Das Fahrrad ist durch seine auffällige neongelbe Lackierung besonders gut zu erkennen. (Siehe beigefügtes Bild)

Die Polizei Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads beziehungsweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02681-9460 zu melden.

Die Polizei bedankt sich für jede sachdienliche Information.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 – 9460


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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