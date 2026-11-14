Altenkirchen - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Heute, am Samstag, den 14.11.2026, wurde bekannt, dass es in den vergangenen zwei Wochen im Lohmühlenweg in Altenkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Haus.

Die Wohnung wurde dann deliktstypisch durchsucht.



Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lohmühlenweges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel.: 02681-9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





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