Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Haus.
Die Wohnung wurde dann deliktstypisch durchsucht.
Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lohmühlenweges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681-9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de
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Altenkirchen - Einbruch in ein Einfamilienhaus
Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Haus.