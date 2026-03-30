Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und verletzt sich

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der 47-jährige zunächst falsch auf dem linken Gehweg in Richtung Hauptstraße, als er aufgrund alkoholbedingter Fahrunsicherheit auf die Fahrbahn geriet. Der dort in Richtung Betzdorf fahrende 19-jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt durch den Aufprall auf die Front des PKWs glücklicherweise nur leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da bei ihm im Rahmen der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, erfolgte dort eine Blutprobenentnahme. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



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