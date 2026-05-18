Werkhausen
Alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt zwischen Weyerbusch und Leuscheid von der Straße ab
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Sonntagabend, 17.05.2026, gegen 20:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten Pkw's, in der Gemarkung Werkhausen.


Der Fahrer überholte zuvor mehrere Pkw's. Bei einem weiteren Überholversuch wurde ein entgegenkommender Fahrradfahrer möglicherweise gefährdet.
Nach Abkommen von der Fahrbahn überschlug sich der Wagen und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde dadurch leicht verletzt.
Abschließend wurde dem Mann nach der Erstversorgung im Krankenhaus Hachenburg eine Blutprobe entnommen.
Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, insbesondere um Meldung des Radfahrers.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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