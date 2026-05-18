Alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt zwischen Weyerbusch und Leuscheid von der Straße ab



Der Fahrer überholte zuvor mehrere Pkw's. Bei einem weiteren Überholversuch wurde ein entgegenkommender Fahrradfahrer möglicherweise gefährdet.

Nach Abkommen von der Fahrbahn überschlug sich der Wagen und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Abschließend wurde dem Mann nach der Erstversorgung im Krankenhaus Hachenburg eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, insbesondere um Meldung des Radfahrers.



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