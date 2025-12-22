Alkoholisierter Fahrradfahrer

Eine Streife der PI Betzdorf unterzog am 20.12.2025 gegen 20:00 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 47-jährigen Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle.

Da hierbei bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher knapp 2,3 Promille ergab. Entsprechend wurde ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen eröffnet, und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



