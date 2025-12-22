Da hierbei bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher knapp 2,3 Promille ergab. Entsprechend wurde ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen eröffnet, und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Alkoholisierter Fahrradfahrer
Da hierbei bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher knapp 2,3 Promille ergab. Entsprechend wurde ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen eröffnet, und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.