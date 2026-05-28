Daaden
Alkoholisierter E-Scooter Fahrer verursacht Verkehrsunfall
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Mittwochnachmittag, den 27.05.2026, ereignete sich in der Saynischen Straße in Daaden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

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Ein 39-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem E-Scooter allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und kam daraufhin zu Fall. Infolge des Unfalls zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.
Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,99 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de


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