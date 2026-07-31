Altenkirchen
Alkoholisierter Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Freitagnachmittag, dem 31. Juli 2026, wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen gegen 15:30 Uhr über einen mutmaßlich alkoholisierten Pkw-Fahrer in der Frankfurter Straße informiert.

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Nach bisherigen Erkenntnissen war der 64-jährige Fahrzeugführer zuvor in Schlangenlinien unterwegs und soll dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen deutlich erhöhten Atemalkoholwert fest.
Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.
Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten geben können, sich mit der Dienststelle in Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
02681/9460


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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