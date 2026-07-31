Alkoholisierter Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 64-jährige Fahrzeugführer zuvor in Schlangenlinien unterwegs und soll dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen deutlich erhöhten Atemalkoholwert fest.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten geben können, sich mit der Dienststelle in Altenkirchen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

02681/9460





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