Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, einen Knochenbruch und Gesichtsverletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine deutlich Alkoholisierung fest, sodass der Frau im Krankenhaus neben der Versorgung der Verletzungen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, einen Knochenbruch und Gesichtsverletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine deutlich Alkoholisierung fest, sodass der Frau im Krankenhaus neben der Versorgung der Verletzungen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.