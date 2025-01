Aktuelle Vermisstensuche im Bereich Betzdorf-Dauersberg / Gebhardshain

Anwohner aus Dauersberg konnten am Abend mögliche Hilferufe aus dem Waldstück vernehmen, welche durch eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung bestätigt werden konnten. Es bestehen Hinweise auf eine etwa Anfang 20-jährige männliche Person mit kurzen Haaren, möglicherweise aus dem Raum Gebhardshain, welche sich in dem Waldstück aufgehalten haben soll, und sich nun mutmaßlich in einer hilflosen Lage befindet.



Die Maßnahmen werden durch die aktuelle Wetterlage deutlich erschwert.



Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise zu der o. g. Person. Es ist aktuell nicht bekannt, ob sich die Person noch in einer hilflosen Lage befindet, oder vielleicht bereits wieder zu Hause ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-0

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell