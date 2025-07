Aktualisierung: Vollsperrung der L280 bei Niederfischbach aufgehoben

Bei dem vorangegangenen Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet ein aus Richtung Freudenberg kommender VW Transporter, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Auch die vorausschauende Fahrweise des entgegenkommenden PKW konnte einen Zusammenstoß im seitlichen Frontbereich der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt und teilweise von der Fahrbahn abgewiesen. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch.



