Aggressives Wildschwein

Die Anrufer*innen meldeten ein aggressives und verletztes Wildschwein, das durch die Straßen der Gemeinde Unkel lief. Das ausgewachsene Tier habe bereits mehrere Passanten angegriffen und diese teilweise umgestoßen. Das ungewöhnliche Verhalten des Tieres sorgte für große Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung.

Durch eine Anwohnerin wurde das Wildschwein in einem umzäunten Gelände festgestellt. Durch eine Streifenwagenbesatzung in Zusammenarbeit mit der zuvor kontaktierten Jagdausübungsberechtigten konnte das Tier lokalisiert werden.

Das verletzte Wildtier wurde waidgerecht erlegt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Sachschäden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0



Polizeiinspektion Linz

Tel. 02644-9430

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell