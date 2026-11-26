Geschwister-Scholl-Schule eine männliche Person auf einem E-Scooter herumfahre und fortlaufend Passanten und andere Verkehrsteilnehmer massivst beleidigen würde.

Die beschriebene Person konnte durch Polizeikräfte im besagten Bereich angetroffen werden. Es konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen. Dem 35-jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da er sich gegenüber den Beamten weiterhin unkooperativ, aggressiv zeigte und bei der Blutentnahme Widerstand leistete, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Er hat sich künftig für sein Verhalten strafrechtlich zu verantworten.



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