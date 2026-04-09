Neuwied
ACHTUNG - Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Neuwied!
Symbolbild
dpa

Neuwied - Derzeit schwappt eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter durch das Stadtgebiet Neuwied.

Lesezeit 1 Minute

Betroffen sind derzeit insbesondere die Stadtteile Niederbieber, Oberbieber und Torney. Die Täter treten sehr selbstsicher auf und fragen gezielt nach Wertgegenständen in den Haushalten. Dabei nutzen sie die Legende einer sich angeblich auf freiem Fuß befindlichen Diebesbande aus Osteuropa, bei denen eine Liste mit Namen gefunden worden sei. Die Polizei bittet dringend darum, den Tätern auf keinen Fall Auskünfte zu Personen im Haushalt, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen zu geben! Die Polizei wird niemals telefonisch derlei Informationen erfragen! Bei Zweifeln wenden Sie sich an die für sie zuständige Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren