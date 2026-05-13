Linz
Achtung, Betrüger "falsche Handwerker" unterwegs
Symbolbild

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dpa

Im Bereich der Polizeiinspektion Linz sind falsche Handwerker aufgefallen, die angeblich Dienstleistungen im Bereich der Dachsanierung durchführen.

Die Bürger werden u. a. durch Inserate in der örtlichen Presse aufmerksam gemacht. Die Kostenvoranschläge werden lediglich mündlich ausgesprochen und Firmensitze sind nicht bekannt. Die Tatverdächtigen sind zuletzt mit einem weißen Kastenwagen, mit Hamburger Kennzeichen, ohne jegliche Aufschrift, aufgefallen.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-9430


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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