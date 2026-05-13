Achtung, Betrüger "falsche Handwerker" unterwegs

Die Bürger werden u. a. durch Inserate in der örtlichen Presse aufmerksam gemacht. Die Kostenvoranschläge werden lediglich mündlich ausgesprochen und Firmensitze sind nicht bekannt. Die Tatverdächtigen sind zuletzt mit einem weißen Kastenwagen, mit Hamburger Kennzeichen, ohne jegliche Aufschrift, aufgefallen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-9430





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