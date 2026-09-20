Polizeidirektion Neuwied
Absturz eines Gleitschirmfliegers
Symbolbild
dpa

Breitscheid OT Hochscheid (ots) - Am 19.09.2026 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers.

Dieser geriet unmittelbar nach dem Start in Turbulenzen und versuchte nach Zeugenaussagen, wieder zum Startpunkt zurückzufliegen. Kurz nachdem er knapp über die Baumgrenze hinausflog, riss offenbar die Thermik und er stürzte ca. 6 Meter zu Boden. Hierbei wurde er schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02634/952-0
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z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


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