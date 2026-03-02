Abfallendes Fahrzeugteil beschädigt entgegenkommenden Linienbus – Suche nach Unfallfahrzeug und Zeugen

Der Linienbusfahrer war gegen 12:20 Uhr aus Niederfischbach kommend in Fahrtrichtung Kirchen unterwegs, als sich von einem entgegenkommenden PKW ein Fahrwerksteil löste, und in einen Reifen seines Busses bohrte. Die Person am Steuer des PKWs, bei welchem es sich aufgrund des aufgefundenen Fahrzeugteils um einen Dacia oder Renault handeln dürfte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell