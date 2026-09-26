38-jähriger Fahrzeugführer unter der Einwirkung harter Betäubungsmittel

Während der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Der Fahrzeugführer befand sich in Begleitung eines 35-Jährigen Radfahrers, bei dem zusätzlich harte Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten. Dem E-Scooter Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



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