Altenkirchen
38-jähriger Fahrzeugführer unter der Einwirkung harter Betäubungsmittel
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 26.09.2026 gegen 14:15 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 38-Jährigen E-Scooter Fahrer anhalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen.

Während der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Der Fahrzeugführer befand sich in Begleitung eines 35-Jährigen Radfahrers, bei dem zusätzlich harte Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten. Dem E-Scooter Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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