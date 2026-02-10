37-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

Am 10.02.2026 gegen 16:30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Dammweg in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem 37-Jährigen PKW-Fahrer durch.

Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



