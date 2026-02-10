Altenkirchen
37-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr
Symbolbild
dpa

Am 10.02.2026 gegen 16:30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Dammweg in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem 37-Jährigen PKW-Fahrer durch.

Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren