Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
37-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr
