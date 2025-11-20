37-Jährige Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmittel

Am 20.11.2025 gegen 03:50 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Bereich der Auermühle einen mit zwei Personen besetzten PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei der 37-Jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Der Fahrerin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel.: 02681/9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell