Bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
37 Jährige Fahrzeugführerin unter BTM Einfluss
