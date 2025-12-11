37 Jährige Fahrzeugführerin unter BTM Einfluss

Am 11.12.2025 gegen 18:50 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen mit drei Personen besetzten PKW auf der B62 in der Ortslage Roth/Oettershagen anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.



