36-jähriger per Haftbefehl gesuchter Mann bei Kontrolle festgenommen

Am Mittwochmorgen kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt einen Pkw auf der Bundesstraße 42 in Höhe von Leubsdorf.

Bei der Überprüfung des Beifahrers stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 36-jährigen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz vorlag.

Der Mann wurde umgehend festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der ausstehenden Haftstrafe.



