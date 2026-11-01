3 Einbrüche in Pleckhausen

Im Zeitraum vom Freitag, den 30.11.2026 bis Sonntag, den 01.11.2026 kam es in der Ortslage Pleckhausen zu insgesamt drei Einbruchsdelikten in Wohnhäuser.

Die Tatorte befanden sich im Bereich der Weiherstraße und des Kreuzhardsweges. In zwei Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Objekt und durchsuchten dieses. Bei einem Fall blieb es beim Versuch, sodass das Haus nicht betreten wurde.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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