29-jähriger Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter der Einwirkung von Betäubungsmittel und bewaffnetem Beifahrer in Hamm (Sieg) angehalten

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm auf dem Verwaltungsweg entzogen. Seinen Führerschein hat der 29-Jährige jedoch bislang nie abgegeben. Aus dem Fahrzeuginneren konnte starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch der Beifahrer führten Cannabis in den für sie erlaubten Mengen mit sich. Bei dem Fahrzeugführer konnte Anhaltspunkte für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte entsprechend positiv auf Betäubungsmittel, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde sein bislang nicht abgegebener Führerschein sichergestellt. Bei dem 22-jährigen Beifahrer konnte ein Pfefferspray sowie ein Einhand-/Klappmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel.: 02681/9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell