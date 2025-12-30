28-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss in Hamm (Sieg)

Am 30.12.2025 gegen 14:20 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Ortslage Hamm (Sieg) einen PKW einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei dem Fahrzeugführer konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Dem 28-Jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



