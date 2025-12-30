Bei dem Fahrzeugführer konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Dem 28-Jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
28-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss in Hamm (Sieg)
Bei dem Fahrzeugführer konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Dem 28-Jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.