27-Jährige unter BTM-Einfluss stehende Fahrzeugführerin verliert Kontrolle über ihren PKW

Im Bereich einer Linkskurve kommt die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, dreht sich einmal um ihre eigene Achse, beschädigt die Bankette, mehrere Zaunpfähle und kommt im Anschluss zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamte drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC (Cannabis), weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Gegen die 27-Jährige wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel.: 02681/9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell