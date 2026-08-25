Polizeidirektion Neuwied
27-Jährige unter BTM-Einfluss stehende Fahrzeugführerin verliert Kontrolle über ihren PKW
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Oberirsen OT Marenbach (ots) - Am 25.08.2026 gegen 20:00 Uhr befuhr eine 27-Jährige Fahrzeugführerin die K32 von Weyerbusch kommend in Fahrtrichtung Oberirsen OT Marenbach.

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Im Bereich einer Linkskurve kommt die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, dreht sich einmal um ihre eigene Achse, beschädigt die Bankette, mehrere Zaunpfähle und kommt im Anschluss zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamte drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC (Cannabis), weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Gegen die 27-Jährige wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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