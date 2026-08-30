Altenkirchen
26 - Jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen unterwegs
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am 29.08.2026 gegen 10:28 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein PKW gemeldet, welcher in auffällig rasanter Weise den Dammweg in Richtung des Festplatzes Weyerdamm in Altenkirchen befuhr.

Der PKW konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen an besagter Örtlichkeit kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diesen Umstand versuchte er erfolglos durch vorzeigen eines Lichtbildes seines zwischenzeitlich entzogenen Führerscheins zu vereiteln. Gegen den 26-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren