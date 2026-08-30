26 - Jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen unterwegs

Am 29.08.2026 gegen 10:28 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein PKW gemeldet, welcher in auffällig rasanter Weise den Dammweg in Richtung des Festplatzes Weyerdamm in Altenkirchen befuhr.

Der PKW konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen an besagter Örtlichkeit kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diesen Umstand versuchte er erfolglos durch vorzeigen eines Lichtbildes seines zwischenzeitlich entzogenen Führerscheins zu vereiteln. Gegen den 26-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



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