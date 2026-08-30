26 - Jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen unterwegs

Der PKW konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen an besagter Örtlichkeit kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diesen Umstand versuchte er erfolglos durch vorzeigen eines Lichtbildes seines zwischenzeitlich entzogenen Führerscheins zu vereiteln. Gegen den 26-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
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Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de
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Der PKW konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen an besagter Örtlichkeit kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diesen Umstand versuchte er erfolglos durch vorzeigen eines Lichtbildes seines zwischenzeitlich entzogenen Führerscheins zu vereiteln. Gegen den 26-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.