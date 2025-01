25-jähriger verursacht mehrere Unfälle und randaliert später zu Hause

Am Samstag, den 18.01.2025 ereignete sich um 05:33Uhr ein Verkehrsunfall in der Betzdorfer Straße in Daaden.



Ein 25-jähriger Mann aus der VG Betzdorf-Gebhardshain befuhr mit seinem Audi A5 die L280 in Richtung Betzdorf. Er verlor in Daaden aufgrund alkohol- und betäubungsmittelbedingter Fahruntüchtigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der PKW kollidierte zunächst mit einem gegenkommenden VW Golf und wurde dann gegen eine Gartenmauer abgewiesen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Mauer und deren Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

Der 25-jährige Mann räumte später den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde der Führerschein entzogen und eine Blutprobe entnommen.

Nach dem er aus dem Krankenhaus entlassen und wieder zu Hause war, geriet er mit seiner Mutter in Streit, so dass diese zur Streitschlichtung die Polizei verständigen musste.

Im Laufe des Tages meldete ein Anwohner aus Daaden, dass sein PKW VW Passat auf dem Parkplatz des Sonderposten Marktes in der Saynische Straße in der Nacht beschädigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch hierfür der junge Mann mit dem Audi verantwortlich war. Er hatte den Passat beim Ausparkmanöver gestreift.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet.



