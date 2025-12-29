25-Jähriger führt PKW ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen

Am 29.12.2025 gegen 16:10 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 25-jährigen PKW-Fahrer in der Kölner Straße in Altenkirchen einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt und der Schlüssel sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



