Helmenzen
25-Jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung
Symbolbild

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dpa

Am 29.03.2026, gegen 19:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Helmenzen durch.

Hierbei konnte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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