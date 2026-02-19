Hamm
25-Jährgier Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss
Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 19:20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Hamm (Sieg), Ahornweg, einen 25-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand.

Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

