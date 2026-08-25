24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein hochmotorisierten PKW

In einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe von Heckenhof verlor der Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein knapp 400 PS starkes Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, geriet über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Betonschutzwand unterhalb der Fußgängerbrücke. Zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam es nicht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 20.000EUR geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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