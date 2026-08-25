Polizeidirektion Neuwied
24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein hochmotorisierten PKW

Symbolbild

dpa

Etzbach OT Heckenhof (ots) - Am 25.08.2026 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer die B62 aus Wissen kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen.

In einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe von Heckenhof verlor der Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein knapp 400 PS starkes Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, geriet über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Betonschutzwand unterhalb der Fußgängerbrücke. Zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam es nicht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 20.000EUR geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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