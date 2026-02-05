Altenkirchen
23-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr
Am 05.02.2026 gegen 03:15 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der Kölner Straße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem 23-Jährigen PKW-Fahrer durch.

Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

