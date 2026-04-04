Bei dem Heranwachsenden konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Nach der Untersagung der Weiterfahrt wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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19-Jähriger Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss
Bei dem Heranwachsenden konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Nach der Untersagung der Weiterfahrt wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.