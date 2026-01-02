18-jähriger nach Unfallflucht unter Tatverdacht

Daaden (ots) -



Am 1.1.2026 kam es im Bereich der Werrbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Gegen 4 Uhr in der Nacht war ein bis dato unbekannter mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, und hatte einen geparkten Peugeot erheblich beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf einen 18-jährigen erlangt werden, welcher offenbar den Verkehrsunfall verursacht hatte. An dessen Anschrift in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konnte daraufhin ein entsprechend unfallbeschädigter VW festgestellt werden. Der 18-jährige, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bestritt jedoch gefahren zu sein. Zudem hatte er das Unfallfahrzeug ohne das Einverständnis der Besitzerin geführt.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder daran beteiligten Personen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



