18 Jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung

Mammelzen OT Hüttenhofen (ots) - Am Dienstag, 03.02.2026, gegen 16:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Mammelzen OT Hüttenhofen durch.

Hierbei konnte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.



