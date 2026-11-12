12-jähriger bei E-Scooter-Unfall in Neuwied schwerstverletzt

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhren zwei 12-jährige Jungen aus Neuwied gemeinsam auf einem E-Scooter einen Feldweg nahe der Ortslage Neuwied, OT Heimbach-Weis. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor das fahrende Kind auf dem geschotterten Feldweg mutmaßlich die Kontrolle über den E-Scooter, sodass der Mitfahrer vom Fahrzeug herunterfiel. Dabei zog der Junge sich schwerste Kopfverletzungen zu. Der andere Junge blieb weitestgehend unverletzt, ließ seinen Mitfahrer jedoch schwerverletzt zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte von den eingesetzten Polizeikräften ermittelt und an seiner Wohnung festgestellt werden. Dabei wurde auch der unfallbeteiligte E-Scooter vorgefunden. Das Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr zugelassen und verfügte auch nicht über eine Haftpflichtversicherung. Der verletzte 12-jährige Junge wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und musste dort stationär aufgenommen sowie intensivmedizinisch behandelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.



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