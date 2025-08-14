Die Rettungsarbeiten dauern an, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Es wird gebeten, von Rückfragen abzusehen. Sobald möglich, wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634- 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
// Presseerstmeldung // Asbach, schwerer Verkehrsunfall auf der K64
Die Rettungsarbeiten dauern an, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Es wird gebeten, von Rückfragen abzusehen. Sobald möglich, wird nachberichtet.