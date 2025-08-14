Straßenhaus
// Presseerstmeldung // Asbach, schwerer Verkehrsunfall auf der K64
Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der K64 bei Asbach OT Sessenhausen ist die K64 aktuell gesperrt.

Die Rettungsarbeiten dauern an, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Es wird gebeten, von Rückfragen abzusehen. Sobald möglich, wird nachberichtet.

