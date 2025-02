Zwischenbilanz der Polizei Trier zum Weiberdonnerstag

Schätzungsweise 3000 Närrinnen und Narren feierten friedlich und ausgelassen, bis zum frühen Nachmittag auch bei bestem Wetter, auf dem Trierer Hauptmarkt. Nach dem Ende des Bühnenprogrammes verlagerte sich das närrische Treiben ab circa 16 Uhr größtenteils in die Gaststätten der Innenstadt.



Die Polizei musste nur in wenigen Fällen tätig werden.

Bis 17:30 Uhr leiteten die eingesetzten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.



Es kursieren derzeit in den sozialen Medien Meldungen darüber, dass der Rosenmontagsumzug in Trier, auf Veranlassung der Polizei abgesagt worden sei. Dabei handelt es sich um Falschmeldungen.

Der Rosenmontagsumzug in Trier findet wie geplant statt.

Die Polizei wird mit einem umfangreichen Einsatzkonzept für die Sicherheit am Höhepunkt der Straßenfastnacht im Einsatz sein.



