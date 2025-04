zweifacher Kfz-Diebstahl

Am Montag, den 07.04.2025 kam es in der Zeit von 03:30 Uhr bis 04:50 Uhr auf dem Außengelände eines Autohauses in Kirschweiler zur Entwendung zweier Kraftfahrzeuge (Toyota Tundra und Toyota Sequoia), sowie von drei amtlichen Kennzeichenpaaren (BIR-MK 43, BIR-PV 50 und BIR-BF 321).