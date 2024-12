Zweifacher Einbruch bei Schrotthandel

Zwischen Samstag, 14. Dezember, 15:15 Uhr, und Montag, 16. Dezember, 12 Uhr, kletterten unbekannte Täter vermutlich über den Zaun zum Gewerbegelände des Schrotthandels. Dort brachen sie die Tür zu einem Bürocontainer auf und entwendeten Werkzeuge und Metalle.



Am Mittwoch, 18. Dezember, gegen 2:50 Uhr, schnitten ebenfalls unbekannte Täter den Zaun zum Gelände auf und verschafften sich so Zugang. Auch dieses Mal entwendeten die Täter Metall und konnten unerkannt entkommen.



Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist möglich. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



