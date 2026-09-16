Burg
Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Fahrradfahrern
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Dienstag, den 15.09.26, gegen 15.10 Uhr, kam es im Bereich des Moselvorgeländes in Burg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern.

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Eine 71-jährige Frau fuhr von der Moselstraße kommend die Straße zum Moselvorgelände. An der dortigen Unterführung wollte sie auf den Radweg in Richtung Enkirch fahren. In diesem Augenblick bog ein ebenfalls 71-jähriger Fahrradfahrer von rechts kommend in die Unterführung ab, schnitt hierbei die Kurve, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten stürzten auf die Fahrbahn. Der Mann wurde leichtverletzt. Die Frau zog sich schwere Verletzung zu und musste durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach
Ansprechperson: PHK Mario Schütz

Telefon: 06542-6270
pwtraben-rarbach@polizei.rlp.de


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