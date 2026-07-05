zwei Verkehrsunfälle mit Straftaten



Ein vor ihm fahrender 66-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land musst verkehrsbedingt abbremsen. Der 27-Jährige erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Personenkraftwagen auf.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Am 05.07.2026 gegen 02:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus der VG Wittlich-Land den Weidenweg in Rivenich.

Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Er wurde leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



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