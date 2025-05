Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Am 01.05.2025, gegen 09:55 Uhr, kollidierte ein mit zwei Personen besetztes Motorrad mit einem im Abbiegevorgang befindlichen PKW. Beide Fahrzeuge waren auf

der Bundesstraße 265 von Roth bei Prüm kommend in Richtung Prüm unterwegs. Der

Unfall ereignete sich auf Höhe der Ortslage Olzheim-Knaufspesch. Der 62 Jahre

alte Motorradfahrer sowie die Sozia wurden infolge des Zusammenstoßes schwer,

aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des PKW wurde

nicht verletzt. Im Einsatz waren u.a. die Feuerwehr Prüm, der Rettungsdienst,

ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.



Um 13:45 Uhr ereignete sich auf der B410 in Pronsfeld ein weiterer Unfall unter

Beteiligung eines Zweirades. Eine 17 Jahre alte Führerin eines Kraftrades

kollidierte im Einmündungsbereich zur Hauptstraße mit einem bevorrechtigten PKW.

Infolge des Zusammenstoßes wurde die 17-Jährige leicht verletzt. Die 37 Jahre

alte Führerin des PKW wurde nicht verletzt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst

sowie die Polizei Prüm.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per

E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



