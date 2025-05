Zwei Trunkenheitsfahrten am ersten Maifeiertag

Bernkastel-Kues und Neumagen-Dhron (ots) - Am 01.05.2025, gg. 19:25 Uhr, wurde der Polizei in Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall auf der Panoramastraße, unterhalb des Kueser Plateaus, gemeldet.

Hierbei geriet ein Pkw in einer Linkskurve auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Gegenverkehr.

Der Unfallverursacher flüchtete zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte im Rahmen einer Fahndung jedoch angetroffen werden.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Person stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Dem 53-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt.



Gg. 21:00 Uhr bat der Rettungsdienst um Unterstützung in Neumagen, da eine männliche Person nach Familienstreitigkeiten alkoholisiert vom Einsatzort weggefahren war.

Auch diese Person konnte im Rahmen einer anschließenden Fahndung angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Zudem gab der Fahrer zu, Cannabis konsumiert zu haben, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell